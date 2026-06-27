Шмитс был выбран «Рейнджерс» под 5-м номером на драфте НХЛ. Это рекорд для игроков из Латвии

В минувшем сезоне Шмитс выступал в чемпионате Финляндии за «Юкурит» (13 очков в 38 матчах, 6+7) и в чемпионате Германии за «Мюнхен» (1 балл в 5 играх в регулярке и 6 в 11 играх в плей-офф, 2+4).