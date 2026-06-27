Шмитс был выбран «Рейнджерс» под 5-м номером на драфте НХЛ. Это рекорд для игроков из Латвии

18-летний защитник стал самым высоко выбранным игроком из Латвии в истории драфта НХЛ.
Он превзошел достижение форварда Земгуса Гиргенсонса, которого «Баффало» в 2012 году выбрал под общим 14-м номером.
В минувшем сезоне Шмитс выступал в чемпионате Финляндии за «Юкурит» (13 очков в 38 матчах, 6+7) и в чемпионате Германии за «Мюнхен» (1 балл в 5 играх в регулярке и 6 в 11 играх в плей-офф, 2+4).
Также он сыграл за молодежную сборную Латвии на МЧМ-2026 (5 очков и «минус 6» в 5 играх на турнире, 1+4), Олимпиаде-2026 (2 очка в 4 играх, 0+2) и взрослом ЧМ-2026 (4 очка в 8 играх, 0+4).