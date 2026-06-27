«Нэшвилл» выбрал Уайатта Каллена под 10-м номером на драфте НХЛ. Его отец Мэтт провел 21 сезон в НХЛ (2 — за «Предаторс») и выиграл 3 Кубка Стэнли

В минувшем сезоне 17-летний нападающий выступал за сборную США U18 (USNTDP). В его активе 45 (16+29) очков в 40 играх за программу.
Он выступил в составе команды на ЮЧМ-2026, набрав 9 (3+6) баллов в 5 матчах на турнире.
Его отец Мэтт Каллен провел в НХЛ 21 сезон и трижды выиграл Кубок Стэнли (с «Каролиной» в 2006 году, с «Питтсбургом» — в 2016-м и 2017-м).
В 1995 году он был задрафтован «Анахаймом» под общим 35-м номером. В его активе есть и 2 сезона за «Нэшвилл» (с 2013 по 2015 год).
Ожидается, что Уайатт продолжит карьеру в NCAA в университете Миннесоты, где Мэтт является помощником главного тренера.