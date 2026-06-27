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«Бостон» выменял Петерку у «Юты», отдав 2 выбора в 1-м раунде драфта

«Юта» обменяла форварда Джона-Джейсона Петерку в «Бостон» на два выбора в 1-м раунде драфта НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Клуб из Солт-Лейк-Сити получил общий 23-й пик на драфте НХЛ-2026, а также пик 2028 года (условный), изначально принадлежавший «Флориде» (был получен «Брюинс» в рамках сделки по переходу Брэда Маршанда).

24-летний игрок провел один сезон в составе «Мамонта», куда перешел в прошлом году из «Баффало» в результате обмена.

Немец набрал 47 (25+22) очков в 82 играх в регулярном чемпионате. В 6 играх в плей-офф остался без результативных действий. С его общей статистикой в НХЛ можно ознакомиться здесь.

Отметим, что «Бостон» возглавляет первый в истории НХЛ немецкий главный тренер Марко Штурм.