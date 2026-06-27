Герин из «Миннесоты» признан лучшим генменеджером в сезоне НХЛ. Уже ушедший из «Колорадо» Макфарленд — 2-й, Вербик — 3-й, Дубас — 4-й, Тулски из «Каролины»

Победитель был определен путем голосования, которое проводилось среди генменеджеров клубов, а также группы руководителей лиги и представителей медиа после завершения первого раунда плей-офф.
Всего участвовало 40 выборщиков, каждый из них называл трех кандидатов, баллы считались по схеме 5−3−1.
Герин набрал 131 балл (14 первых мест) и опередил Криса Макфарленда (123 балла, 20 первых мест), в межсезонье сменившего «Колорадо» на «Нэшвилл».
Третье место занял Пэт Вербик из «Анахайма» (29 баллов, 2 первых места), четвертое — Кайл Дубас из «Питтсбурга» (21, 2), пятое — Кент Хьюз из «Монреаля» (20 баллов), шестое — Эрик Тулски из «Каролины», ставшей обладателем Кубка Стэнли уже после голосования (14 баллов).
Остальные кандидаты набрали меньше 10 баллов.