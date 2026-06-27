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«Монреаль» выбрал Пугачева под 26-м номером на драфте НХЛ. 18-летний форвард дебютировал за «Торпедо» в прошлом сезоне КХЛ

18-летний нападающий Глеб Пугачев (190 см, 90 кг) был выбран «Монреалем» под 26-м общим номером в первом раунде драфта НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Три последних сезона он провел в системе «Торпедо». Форвард дебютировал в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, приняв участие в 13 играх и набрав 3 (2+1) очка.

Пугачев также играл в Olimpbet ВХЛ за «Торпедо-Горький» (15 игр, 1+4) и за «Чайку» в Olimpbet МХЛ (33 матча, 10+14 в регулярке и 16 игр, 3+6 в плей-офф).

Срок его действующего контракта с «Торпедо» рассчитан до 31 мая 2028 года.

Драфт НХЛ-2026. «Торонто» выбрал Маккенну под 1-м номером, «Сан-Хосе» — Стенберга под 2-м, «Баффало» — Илью Морозова под 20-м, «Монреаль» — Пугачева под 26-м.