Агент Марченко встретится с генменеджером «Коламбуса» на следующей неделе. Стороны обсудят будущее игрока (Джефф Свобода)

Контракт 25-летнего российского форварда со средней годовой зарплатой 3,85 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что «Монреаль» входит в число команд, интересующихся Марченко.
В минувшей регулярке НХЛ нападающий провел 76 матчей и набрал 67 (27+40) очков при полезности «плюс 7».
Уодделл также отметил, что планирует встречу с агентом защитника Зака Веренски, соглашение которого рассчитано до 2028 года.
ЛеБрюн об интересе к Марченко: «Клубы звонят “Коламбусу”. Ответ на эти запросы был однозначным: “Нет”.