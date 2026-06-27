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Агент Марченко встретится с генменеджером «Коламбуса» на следующей неделе. Стороны обсудят будущее игрока (Джефф Свобода)

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл заявил инсайдеру Джеффу Свободе, что представитель Кирилла Марченко хочет встретиться с ним на следующей неделе для обсуждения будущего игрока.

Источник: Спортс‘’

Контракт 25-летнего российского форварда со средней годовой зарплатой 3,85 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что «Монреаль» входит в число команд, интересующихся Марченко.

В минувшей регулярке НХЛ нападающий провел 76 матчей и набрал 67 (27+40) очков при полезности «плюс 7».

Уодделл также отметил, что планирует встречу с агентом защитника Зака Веренски, соглашение которого рассчитано до 2028 года.

ЛеБрюн об интересе к Марченко: «Клубы звонят “Коламбусу”. Ответ на эти запросы был однозначным: “Нет”.