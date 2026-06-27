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Трех россиян выбрали в 1-м раунде драфта НХЛ-2026. В прошлом году был один такой игрок, в 2024-м — четверо

Завершился первый раунд драфта НХЛ-2026, который проходит в Баффало.

Источник: Спортс‘’

Под 20-м номером «Сэйбрс» выбрали форварда Илью Морозова, под 26-м «Монреаль» закрепил права на нападающего Глеба Пугачева, под 27-м «Филадельфия» взяла защитника Максима Соколовского.

Трое россиян в первом раунде — наибольший результат с 2024 года. Тогда были выбраны четыре хоккеиста из России: Иван Демидов («Монреаль», 5-й пик), Антон Силаев («Нью-Джерси», 10-й), Егор Сурин («Нэшвилл», 22-й) и Матвей Гридин («Калгари», 28-й).

В прошлом году единственным представителем России в первом раунде драфта НХЛ стал вратарь Петр Андреянов («Коламбус», 20-й).

Драфт НХЛ-2026. «Торонто» выбрал Маккенну под 1-м номером, «Сан-Хосе» — Стенберга под 2-м, «Баффало» — Илью Морозова под 20-м, «Монреаль» — Пугачева под 26-м.