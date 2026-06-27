«Вашингтон» интересуется 33-летним Дженнером. Форвард «Коламбуса» станет свободным агентом 1 июля

«У них еще есть хороший запас под потолком зарплат. Я слышал, что “Вашингтон” претендует на Дженнера.
Интересно посмотреть, что предпримут «Кэпиталс», продолжая перестраивать команду", — сказал Уикс во время трансляции первого раунда драфта НХЛ на ESPN.
Отмечается, что Дженнер может играть как в центре, так и на левом фланге атаки. В прошлом сезоне он провел 67 матчей и набрал 38 (13+25) очков при полезности «плюс 3».
По истекающему контракту он получал 3,75 млн долларов в год.
Карбери о будущем Овечкина: «Он в отпуске, решение еще не принято. Он сказал, что следит за развитием событий, рад, что “Вашингтон” приобрел Кайру и Така».