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«Вашингтон» интересуется 33-летним Дженнером. Форвард «Коламбуса» станет свободным агентом 1 июля

Инсайдер Кевин Уикс заявил, что «Вашингтон» заинтересован в подписании контракта с 33-летним форвардом «Коламбуса» Буном Дженнером, который станет свободным агентом 1 июля.

«У них еще есть хороший запас под потолком зарплат. Я слышал, что “Вашингтон” претендует на Дженнера.

Интересно посмотреть, что предпримут «Кэпиталс», продолжая перестраивать команду", — сказал Уикс во время трансляции первого раунда драфта НХЛ на ESPN.

Отмечается, что Дженнер может играть как в центре, так и на левом фланге атаки. В прошлом сезоне он провел 67 матчей и набрал 38 (13+25) очков при полезности «плюс 3».

По истекающему контракту он получал 3,75 млн долларов в год.

Карбери о будущем Овечкина: «Он в отпуске, решение еще не принято. Он сказал, что следит за развитием событий, рад, что “Вашингтон” приобрел Кайру и Така».