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Кожевников о Хаукеланне: «На бедолагу вылили ведро помоев в Норвегии и исключили из сборной. Западники мешают политику со спортом, говоря при этом о демократии. Клоуны или негодяи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переходе вратаря Хенрика Хаукеланна в «Трактор».

Источник: Спортс‘’

— Что скажете по норвежскому вратарю-первопроходцу?

— Парень рисковый, нам надо его поддержать. Тем более что на норвежской родине на бедолагу уже вылили ведро помоев и исключили из национальной сборной.

Уникальные ребята, эти западники — мешают политику со спортом, и при этом говорят о какой-то демократии. Или клоуны — или негодяи! А скорее всего — и то, и другое (смеется).

— Верите в него?

— Я — верю. Мы всегда верили в людей, которых обижают и принижают. Уже выучил фамилию Хаукеланна — буду его поддерживать, из солидарности.

Другое дело, что парня кидают под танки. Норвежская школа — мягко говоря, не сильнейшая в мире. Плюс — «Трактор», в обороне которого в последние годы проходной двор. Да и как иначе, если и тренеры там меняются каждый год? — сказал Кожевников.

Экс-игрок Норвегии Брюнисвеен о Хаукеланне в КХЛ: «Отказаться от миллионов в России — как пить из бумажной трубочки и верить, что спасаешь мир? Двойные стандарты лучше отсутствия морали, наверное».