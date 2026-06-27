Кожевников о Хаукеланне: «На бедолагу вылили ведро помоев в Норвегии и исключили из сборной. Западники мешают политику со спортом, говоря при этом о демократии. Клоуны или негодяи»

Другое дело, что парня кидают под танки. Норвежская школа — мягко говоря, не сильнейшая в мире. Плюс — «Трактор», в обороне которого в последние годы проходной двор. Да и как иначе, если и тренеры там меняются каждый год? — сказал Кожевников.