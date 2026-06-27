Генменеджер «Торонто» о Маккенне: «Исключительный человек с огромным талантом и сильным характером. Очень рады приветствовать его в “Лифс”

"Гэвин — исключительный молодой человек с огромным талантом и сильным характером.
У нас была возможность познакомиться с ним и его семьей. Каждое взаимодействие укрепляло нашу веру в него как в игрока и как в человека.
Мы очень рады приветствовать его в «Торонто», — сказал Чайка.
Минувший сезон Маккенна провел в NCAA — студенческой лиге США. На его счету 51 (15+36) очко в 35 играх за команду университета Пенсильвании при полезности «минус 7».
В январе этого года Гэвин побил 21-летнего мужчину возле бара. Хоккеисту предъявили обвинения в нападении, хулиганстве и харассменте. В начале июня судебное слушание по делу Маккенны было перенесено.