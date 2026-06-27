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Генменеджер «Торонто» о Маккенне: «Исключительный человек с огромным талантом и сильным характером. Очень рады приветствовать его в “Лифс”

Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка высказался о выборе Гэвина Маккенны под первым номером драфта НХЛ-2026.

"Гэвин — исключительный молодой человек с огромным талантом и сильным характером.

У нас была возможность познакомиться с ним и его семьей. Каждое взаимодействие укрепляло нашу веру в него как в игрока и как в человека.

Мы очень рады приветствовать его в «Торонто», — сказал Чайка.

Минувший сезон Маккенна провел в NCAA — студенческой лиге США. На его счету 51 (15+36) очко в 35 играх за команду университета Пенсильвании при полезности «минус 7».

В январе этого года Гэвин побил 21-летнего мужчину возле бара. Хоккеисту предъявили обвинения в нападении, хулиганстве и харассменте. В начале июня судебное слушание по делу Маккенны было перенесено.