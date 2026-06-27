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Кожевников о «Тракторе»: «Пускать в расход своих и молиться на иностранцев — вредная политика. Гру убежал — откопали Гордона. Зачем? С какой стати?»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о «Тракторе».

"Я так понимаю, что руководство региона до сих пор продолжает верить в генменеджера Алексея Волкова. Но я к его работе отношусь с юмором — и не только потому, что он бывший вратарь.

Волков должен был ответить еще тогда, когда убежал приглашенный им Гру. Потом дали несколько месяцев Корешкову — и сами же его бросили. Теперь где-то откопали еще одного загадочного североамериканца по фамилии Гордон. С какой стати на него делается ставка, зачем?

Запомнил Волкова еще со времен «Авангарда», когда он не дал работать тренеру Рябыкину. Бесперспективная и вредная политика — пускать в расход своих и молиться на иностранцев. Тем более в Челябинске, где такие мощные хоккейные традиции.

Поэтому не нужно удивляться, что с такой политикой своей молодежи в «Тракторе» совсем мало, а в ход идут временщики — североамериканцы, норвежцы и так далее по списку. Сжигаются бюджеты, личный непрофессионализм прикрывается зарубежными фамилиями, а толку для челябинского хоккея — ноль", — сказал Кожевников.

Кожевников о Хаукеланне: «На бедолагу вылили ведро помоев в Норвегии и исключили из сборной. Западники мешают политику со спортом, говоря при этом о демократии. Клоуны или негодяи».