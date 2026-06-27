Кожевников о «Тракторе»: «Пускать в расход своих и молиться на иностранцев — вредная политика. Гру убежал — откопали Гордона. Зачем? С какой стати?»

Волков должен был ответить еще тогда, когда убежал приглашенный им Гру. Потом дали несколько месяцев Корешкову — и сами же его бросили. Теперь где-то откопали еще одного загадочного североамериканца по фамилии Гордон. С какой стати на него делается ставка, зачем?