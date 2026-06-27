Генменеджер «Каролины» о слухах про обмен Никишина: «Он был важной частью команды и может остаться ею в будущем»

Ранее появилась информация, что клуб хотел обменять 24-летнего россиянина и пик в первом раунде драфта на вратаря «Виннипега» Коннора Хеллибака.
«Никишин был важной частью команды в прошлом сезоне и может остаться ею и в будущем», — сказал Тулски.
Защитник набрал 33 (11+22) очка в 81 игре минувшего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 18» и 18:11 в среднем на льду. В плей-офф у него 0+1 за 17 матчей при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.
1 июля Никишин станет ограниченно свободным агентом без права на оффер-шит и на арбитраж по зарплате.
На Никишина претендуют минимум 6 команд, к защитнику «Каролины» большой интерес на рынке (Даррен Дрегер).