Генменеджер «Каролины» о слухах про обмен Никишина: «Он был важной частью команды и может остаться ею в будущем»

Защитник набрал 33 (11+22) очка в 81 игре минувшего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 18» и 18:11 в среднем на льду. В плей-офф у него 0+1 за 17 матчей при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.