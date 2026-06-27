Сергей Черкас: «Если бы у Овечкина был лишний вес, он бы не доиграл до 40 лет. Сезон в НХЛ начинается поздно, у него достаточно времени привести себя в форму»

40-летний форвард «Вашингтона» проводит отпуск в Турции. В июле он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
"Сезон в НХЛ начинается поздно. Поэтому, я считаю, если даже Овечкин позволил себе расслабиться этим летом, у него абсолютно достаточно времени привести себя в состояние и в отличную форму.
Если бы у Овечкина был лишний вес, поверьте мне, он бы до 40 лет не доиграл", — сказал Черкас.
Карбери о будущем Овечкина: «Решение еще не принято. Он следит за развитием событий, рад, что “Вашингтон” приобрел Кайру и Така».
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