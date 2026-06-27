Так об Овечкине: «Настоящая легенда, величайший снайпер в истории. Если бы я мог чему-то у него научиться, это было бы невероятно»

Контракт 40-летнего российского нападающего с «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня.
"Просто невероятно видеть, чего он добился. Я бы очень хотел, чтобы он вернулся [в расположение команды]. Я бы хотел с ним познакомиться. Он настоящая легенда. Я хочу сказать, что он войдет в Зал хоккейной славы.
Он величайший снайпер в истории, и если бы я мог чему-то у него научиться, это было бы невероятно. И, может быть, если вы знаете кого-то, кто мог бы достать мне клюшку, я бы не отказался от клюшки Ови", — сказал Так.
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