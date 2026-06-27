Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Так об Овечкине: «Настоящая легенда, величайший снайпер в истории. Если бы я мог чему-то у него научиться, это было бы невероятно»

Новичок «Вашингтона» Алекс Так высказался о возможности поиграть в одной команде с Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

Контракт 40-летнего российского нападающего с «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня.

"Просто невероятно видеть, чего он добился. Я бы очень хотел, чтобы он вернулся [в расположение команды]. Я бы хотел с ним познакомиться. Он настоящая легенда. Я хочу сказать, что он войдет в Зал хоккейной славы.

Он величайший снайпер в истории, и если бы я мог чему-то у него научиться, это было бы невероятно. И, может быть, если вы знаете кого-то, кто мог бы достать мне клюшку, я бы не отказался от клюшки Ови", — сказал Так.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше