25 российских игроков выбраны на драфте НХЛ. В 2025 году было 21, в 2024 — 27, в 2021-м — 29

Трое россиян были задрафтован в первом раунде, пятеро — во втором, трое — в третьем, пятеро — в четвертом, пятеро — в шестом и четверо — в седьмом.
Самую высокую позицию среди российских хоккеистов занял нападающий Илья Морозов — «Баффало» выбрал его под общим 20-м номером.
Драфты НХЛ:
2025 — 21 российский хоккеист.
2024 год — 27.
2023 год — 19.
2022 год — 23.
2021 год — 29.
2020 год — 23.
2019 год — 28.
2018 год — 20.
2017 год — 18.
Результаты первого раунда драфта-2026 можно изучить здесь, со второго по седьмой — по ссылке.