Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

25 российских игроков выбраны на драфте НХЛ. В 2025 году было 21, в 2024 — 27, в 2021-м — 29

На прошедшем в Баффало драфте клубы НХЛ выбрали в общей сложности клубы выбрали 224 игрока, среди них — 25 российских хоккеистов.

Источник: Спортс‘’

Трое россиян были задрафтован в первом раунде, пятеро — во втором, трое — в третьем, пятеро — в четвертом, пятеро — в шестом и четверо — в седьмом.

Самую высокую позицию среди российских хоккеистов занял нападающий Илья Морозов — «Баффало» выбрал его под общим 20-м номером.

Драфты НХЛ:

2025 — 21 российский хоккеист.

2024 год — 27.

2023 год — 19.

2022 год — 23.

2021 год — 29.

2020 год — 23.

2019 год — 28.

2018 год — 20.

2017 год — 18.

Результаты первого раунда драфта-2026 можно изучить здесь, со второго по седьмой — по ссылке.