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Айзерман о запросе Ларкина на обмен: «Я действую в интересах “Детройта”. Не могу дать гарантий, что его запрос будет или может быть удовлетворен»

После завершения драфта НХЛ генменеджер «Детройта» Стив Айзерман ответил на вопросы журналистов о том, что капитан команды Дилан Ларкин ранее запросил обмен.

Источник: Спортс‘’

"Вскоре после окончания сезона мне позвонил агент Дилана Ларкина и сообщил, что Дилан хотел бы сменить команду. Примерно через неделю агент прислал короткий список клубов, ради которых Дилан готов отказаться от действия своего пункта о запрете на обмен.

При этом у Дилана еще пять лет действует контракт. Моя работа как генерального менеджера «Детройта» — всегда принимать решения в интересах клуба, и именно этим я буду руководствоваться.

Поэтому я не могу дать никаких гарантий, что его просьба будет или может быть удовлетворена", — сказал Айзерман.

Срок соглашения Ларкина с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.