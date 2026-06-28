Айзерман о запросе Ларкина на обмен: «Я действую в интересах “Детройта”. Не могу дать гарантий, что его запрос будет или может быть удовлетворен»

"Вскоре после окончания сезона мне позвонил агент Дилана Ларкина и сообщил, что Дилан хотел бы сменить команду. Примерно через неделю агент прислал короткий список клубов, ради которых Дилан готов отказаться от действия своего пункта о запрете на обмен.
При этом у Дилана еще пять лет действует контракт. Моя работа как генерального менеджера «Детройта» — всегда принимать решения в интересах клуба, и именно этим я буду руководствоваться.
Поэтому я не могу дать никаких гарантий, что его просьба будет или может быть удовлетворена", — сказал Айзерман.
Срок соглашения Ларкина с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.