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«Сан-Хосе» продлил Остапчука на 4 года с кэпхитом 2,35 млн долларов. У 23-летнего центра 7 очков, 140 хитов и 51,6% на точке в 59 играх в НХЛ в прошлом сезоне

«Сан-Хосе» объявил о подписании нового контракта с центрфорвардом Заком Остапчуком.

Соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на 4 года, средняя зарплата за сезон (кэпхит) составит 2,35 миллиона долларов.

У 39-го номера драфта НХЛ-2021 истекал срок действия контракта новичка. Он был выбран «Оттавой», а в «Шаркс» перешел в прошлом году в результате обмена.

В минувшем сезоне Остапчук провел 59 матчей за калифорнийцев в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (4+3) очков при полезности «минус 11» и среднем игровом времени 10:06.

Он набрал 45 минут штрафа и показал 51,6% эффективности на точке вбрасывания. Кроме того, в активе Зака 140 силовых приемов (3-й показатель в команде).