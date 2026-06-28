Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Ожидаю, что мы поговорим в ближайшее время. Понимаем, на какой контракт он будет рассчитывать, если решит вернуться»

Все знают, что Алекс очень амбициозен и хочет побеждать. Поэтому я думаю, что он явно хотел посмотреть, что мы сделаем в межсезонье. Я считаю, что предпринятые нами шаги дадут ему больше информации для принятия решения", — сказал Патрик.