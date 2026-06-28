Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Ожидаю, что мы поговорим в ближайшее время. Понимаем, на какой контракт он будет рассчитывать, если решит вернуться»

Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» со средней зарплатой (кэпхитом) 9,5 миллиона долларов рассчитан до 30 июня.
Лучший снайпер в истории НХЛ (929 шайб в регулярных чемпионатах) пока не определился с тем, будет ли продолжать карьеру в лиге.
"Ожидаю, что мы поговорим в ближайшее время и получим более четкое представление о ситуации.
Разговоры с Алексом после завершения сезона дали понимание того, на какой контракт он будет рассчитывать, если решит вернуться. Есть ясность с точки зрения наших расходов.
Все знают, что Алекс очень амбициозен и хочет побеждать. Поэтому я думаю, что он явно хотел посмотреть, что мы сделаем в межсезонье. Я считаю, что предпринятые нами шаги дадут ему больше информации для принятия решения", — сказал Патрик.
По данным PuckPedia, у «Кэпиталс» остается около 14,5 миллиона долларов под потолком зарплат.
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