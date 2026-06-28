«Лос-Анджелес» не подпишет новый контракт с Даути этим летом. Клуб хочет видеть защитника в составе до конца его карьеры, но отложит продление до 2027 года

Действующее соглашение 36-летнего канадца и клуба с зарплатой 11 миллионов долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.
Начиная с 1 июля этого года клуб может заключить с игроком новый контракт. Как сообщил генеральный менеджер Кен Холланд, «Кингс» хотели бы, чтобы Даути играл за команду до конца карьеры, но планируют обсудить продление уже после сезона-2026/27.
Дрю был выбран «королями» под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2008. В том же году он дебютировал в НХЛ.
С его статистикой можно ознакомиться здесь. В составе «Лос-Анджелеса» игрок стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.
36-летний Даути о контракте с «Кингс» еще на сезон: «Хочу остаться в “Лос-Анджелесе” до конца карьеры. Моя игра была не такой хорошей. Рассчитываю улучшить ее».