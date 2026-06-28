«Лос-Анджелес» не подпишет новый контракт с Даути этим летом. Клуб хочет видеть защитника в составе до конца его карьеры, но отложит продление до 2027 года

Начиная с 1 июля этого года клуб может заключить с игроком новый контракт. Как сообщил генеральный менеджер Кен Холланд, «Кингс» хотели бы, чтобы Даути играл за команду до конца карьеры, но планируют обсудить продление уже после сезона-2026/27.