Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Лос-Анджелес» не подпишет новый контракт с Даути этим летом. Клуб хочет видеть защитника в составе до конца его карьеры, но отложит продление до 2027 года

«Лос-Анджелес» не планирует подписывать новый контракт с защитником Дрю Даути этим летом.

Действующее соглашение 36-летнего канадца и клуба с зарплатой 11 миллионов долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

Начиная с 1 июля этого года клуб может заключить с игроком новый контракт. Как сообщил генеральный менеджер Кен Холланд, «Кингс» хотели бы, чтобы Даути играл за команду до конца карьеры, но планируют обсудить продление уже после сезона-2026/27.

Дрю был выбран «королями» под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2008. В том же году он дебютировал в НХЛ.

С его статистикой можно ознакомиться здесь. В составе «Лос-Анджелеса» игрок стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

36-летний Даути о контракте с «Кингс» еще на сезон: «Хочу остаться в “Лос-Анджелесе” до конца карьеры. Моя игра была не такой хорошей. Рассчитываю улучшить ее».