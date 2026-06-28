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«Рейнджерс» обменяли Эдстрема в «Нэшвилл» на Риццо и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ

«Рейнджерс» и «Нэшвилл» совершили обмен в день драфта НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка отправил в «Предаторс» форварда Адама Эдстрема, получив взамен нападающего Массимо Риццо и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2026 (общий 148-й).

148-й выбор «Рейнджерс» отдали в «Сиэтл» вместе со 131-м, получив взамен 102-й (4-й раунд), под которым взяли форварда Спенсера Боуса.

У 25-летнего Эдстрема остался один год по одностороннему контракту с кэпхитом 975 тысяч долларов. В прошлом сезоне он провел в НХЛ 35 матчей и набрал 5 (3+2) очков при среднем времени на льду 9:06.

25-летний Риццо не играл в НХЛ, большую часть прошлого сезона он провел в ECHL.