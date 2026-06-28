Генменеджер «Монреаля» о том, что клуб берет россиян на драфте: «Следить за ними стало сложнее, они могут падать в рейтингах из-за этого. Пугачев был лучшим игроком из доступных»

«Канадиенс» взяли 18-летнего нападающего системы «Торпедо» под общим 26-м номером. Таким образом, третий год подряд первым выбором клуба на драфте стал россиянин.
В 2024 году «Монреаль» выбрал форварда Ивана Демидова под общим 5-м номером, а в 2025-м — форварда Александра Жаровского под общим 34-м.
Сборные России всех возрастов не участвуют в международных турнирах с 2022 года.
"Следить за игроками из России стало сложнее. Сейчас их видят не так часто, и поэтому они могут падать в рейтингах на драфте. С другой стороны, я не говорю себе, что мы обязательно будем брать россиян.
Мы не просто хотим набрать побольше талантов, а потом разбираться. Думаю, сейчас мы на том этапе, когда ищем игроков, которые должны помочь нам на конкретных позициях.
Что касается Пугачева, то он был лучшим игроком из оставшихся на тот момент, как мы считаем. У него внушительные габариты, он может играть в силовой манере. В то же время он хорошо читает игру.
Этот нападающий может играть на разных позициях. Мы считаем, что в его игре есть зрелость и в целом у него сложился свой стиль", — сказал Хьюз.