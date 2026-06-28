Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Лиам Рак о том, что «Питтсбург» выбрал его на драфте вместе с братом Маркусом: «Это было нашей целью. Мы не имели особого влияния на ситуацию, но надеялись»

Проспект «Питтсбурга» Лиэм Рак поделился эмоциями от того, что на драфте НХЛ попал в одну команду вместе с братом-близнецом Маркусом.

Источник: Спортс‘’

«Пингвинс» выбрали Лиэма под общим 22-м номером, а Маркуса — под 39-м. В прошлом сезоне форварды выступали за «Медисин Хэт» в Западной хоккейной лиге, заняв первое и второе места в гонке бомбардиров регулярного чемпионата.

"Конечно, я чувствую облегчение. Нашей главной целью было то, чтобы нас выбрали вместе.

Мы не имели особого влияния, на надеялись, что это произойдет. То, что это удалось такой замечательной организации, нас очень радует", — сказал Рак.

«Питтсбург» выбрал братьев-близнецов Лиэма и Маркуса Раков на драфте-2026.

18-летние братья-близнецы Раки стали 1-м и 2-м бомбардирами регулярки WHL — 108 и 104 очка в 68 играх.