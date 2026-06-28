Лиам Рак о том, что «Питтсбург» выбрал его на драфте вместе с братом Маркусом: «Это было нашей целью. Мы не имели особого влияния на ситуацию, но надеялись»

«Пингвинс» выбрали Лиэма под общим 22-м номером, а Маркуса — под 39-м. В прошлом сезоне форварды выступали за «Медисин Хэт» в Западной хоккейной лиге, заняв первое и второе места в гонке бомбардиров регулярного чемпионата.
"Конечно, я чувствую облегчение. Нашей главной целью было то, чтобы нас выбрали вместе.
Мы не имели особого влияния, на надеялись, что это произойдет. То, что это удалось такой замечательной организации, нас очень радует", — сказал Рак.
«Питтсбург» выбрал братьев-близнецов Лиэма и Маркуса Раков на драфте-2026.
18-летние братья-близнецы Раки стали 1-м и 2-м бомбардирами регулярки WHL — 108 и 104 очка в 68 играх.