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Калеб Мэлотра о том, что опередил отца на драфте: «Ощущения потрясающие, буду припоминать ему это. Теперь придется чаще общаться с ним как тренером, мы готовы»

18-летний нападающий Калеб Мэлотра поделился мнением о том, что «Ванкувер» выбрал его под 3-м номером драфта — выше, чем его отец, главный тренер «Кэнакс» Мэнни Мэлотра, которого «Рейнджерс» задрафтовали под 7-м номером в 1998 году.

Источник: Спортс‘’

"По дороге сюда и всю неделю мы только и говорили о том, что я хочу уйти выше, чем он. Теперь, когда это случилось, ощущения потрясающие. Это благословение, я очень счастлив быть здесь, и, конечно, я еще буду ему это припоминать.

Для меня он всегда будет прежде всего папой. А когда я обращаюсь к нему как к тренеру, он предельно честен и прямолинеен. Если я хочу что-то узнать, он говорит мне все как есть — что я делаю неправильно и над чем нужно работать.

Думаю, в будущем мне придется гораздо чаще общаться с тренером, чем раньше. Эти отношения уже подготовили нас к этому моменту. Полагаю, мы готовы — это будет отличное приключение", — сказал Калеб Мэлотра.