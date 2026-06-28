Калеб Мэлотра о том, что опередил отца на драфте: «Ощущения потрясающие, буду припоминать ему это. Теперь придется чаще общаться с ним как тренером, мы готовы»

"По дороге сюда и всю неделю мы только и говорили о том, что я хочу уйти выше, чем он. Теперь, когда это случилось, ощущения потрясающие. Это благословение, я очень счастлив быть здесь, и, конечно, я еще буду ему это припоминать.
Для меня он всегда будет прежде всего папой. А когда я обращаюсь к нему как к тренеру, он предельно честен и прямолинеен. Если я хочу что-то узнать, он говорит мне все как есть — что я делаю неправильно и над чем нужно работать.
Думаю, в будущем мне придется гораздо чаще общаться с тренером, чем раньше. Эти отношения уже подготовили нас к этому моменту. Полагаю, мы готовы — это будет отличное приключение", — сказал Калеб Мэлотра.