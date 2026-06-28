Плющев о Ливо в «Авангарде»: «Тренеру нужно кровь из носу доказывать состоятельность и амбиции на Кубок после провала. Впишется ли игрок в систему — большой вопрос»

— Здесь ларчик открывается просто. Главному тренеру омичей [Ги Буше] в новом сезоне нужно кровь из носу доказывать свою состоятельность и амбиции на Кубок Гагарина. В прошлом сезоне именно тренерский штаб упустил и бездарно проиграл серию [ «Локомотиву» в полуфинале] — любой специалист подтвердит, что допускать такого было нельзя. Теперь им нужен результат.