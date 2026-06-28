Плющев о Ливо в «Авангарде»: «Тренеру нужно кровь из носу доказывать состоятельность и амбиции на Кубок после провала. Впишется ли игрок в систему — большой вопрос»

В прошлом сезоне канадец выступал за «Трактор», став лучшим снайпером и бомбардиром команды в FONBET чемпионате КХЛ. Он набрал 65 (26+39) очков при полезности «плюс 15» в 62 матчах. В Кубке Гагарина на счету Ливо 4 (3+1) балла при полезности «минус 3» в 5 играх.
— Громкая сделка — переход Джоша Ливо в «Авангард». Станет ли он полноценной заменой ушедшим лидерам или это пример очередной переплаты легионеру, который будет играть по настроению?
— Здесь ларчик открывается просто. Главному тренеру омичей [Ги Буше] в новом сезоне нужно кровь из носу доказывать свою состоятельность и амбиции на Кубок Гагарина. В прошлом сезоне именно тренерский штаб упустил и бездарно проиграл серию [ «Локомотиву» в полуфинале] — любой специалист подтвердит, что допускать такого было нельзя. Теперь им нужен результат.
Тренер подбирает хоккеистов, ярко проявивших себя ранее. Но впишутся ли они в систему, которая должна работать бесперебойно — большой вопрос. Пресс со стороны омских болельщиков будет колоссальным, второго такого провала местная хоккейная общественность просто не потерпит, — сказал Плющев.