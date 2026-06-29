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Джо Игинла о том, что «Калгари» выбрал его на драфте: «Отец сказал, что не имеет к этому отношения. Постараюсь на льду доказать хейтерам, что они не правы»

17-летний нападающий Джо Игинла, выбранный «Калгари» на драфте-2026 под общим 65-м номером, рассказал, что его отец Джером Игинла никак не повлиял на решение клуба.

Джером провел в составе «Флэймс» 16 сезонов и на протяжении 9 лет был капитаном, а на данный момент занимает должность специального советника генерального менеджера Крэйга Конроя.

«Первое, что он сказал — что он к этому не имеет никакого отношения. Это было приятно, потому что, очевидно, люди всегда что-то говорят: мол, твой отец связан с “Флэймс” или сам там играл.

Понятно, что хейтеры всегда найдут что сказать, и люди будут обсуждать твоего отца, но, думаю, на этом этапе карьеры я уже слышал, наверное, все возможные колкости и оскорбления в его адрес. Так что я просто выйду на лед и постараюсь доказать, что они неправы", — сказал Джо Игинла.