Джо Игинла о том, что «Калгари» выбрал его на драфте: «Отец сказал, что не имеет к этому отношения. Постараюсь на льду доказать хейтерам, что они не правы»

Понятно, что хейтеры всегда найдут что сказать, и люди будут обсуждать твоего отца, но, думаю, на этом этапе карьеры я уже слышал, наверное, все возможные колкости и оскорбления в его адрес. Так что я просто выйду на лед и постараюсь доказать, что они неправы", — сказал Джо Игинла.