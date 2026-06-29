«Нэшвилл» и Джек Друри подписали контракт на 5 лет с кэпхитом 4,5 млн долларов. Ранее клуб выменял форварда у «Колорадо»

26-летний центральный нападающий получил соглашение на 5 лет со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 4,5 миллиона долларов. По договору с истекающим сроком действия его кэпхит составлял 1,73 млн.
По данным PuckPedia, во втором и третьем сезоне предусмотрен полный запрет на обмен, в четвертом и пятом — стоп-лист из 8 команд.
В минувшем сезоне племянник генменеджера «Рейнджерс» Криса Друри провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Эвеланш», набрав 27 очков (повторение личного рекорда) при 10 шайбах (личный рекорд) и полезности «+15».
На точке вбрасывания он показал 58,1% эффективности.
Напомним, что новый генменеджер «Предаторс» Крис Макфарленд ранее занимал аналогичную должность в «Колорадо».