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«Филадельфия» продлит договор с Владаржем на 5 лет и 5,5 млн долларов в год. О соглашении объявят 1 июля (Пьер ЛеБрюн)

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, «Филадельфия» продлит контракт с вратарем Даниэлем Владаржем на 5 лет и 5,5 млн долларов за сезон.

Источник: Спортс‘’

Отмечается, что официальный анонс состоится 1 июля.

Прошлый сезон стал для 28-летнего голкипера первым в составе «Флайерс» после четырех лет в «Калгари». Он провел 52 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,42.

В плей-офф на счету Владаржа 10 игр и 92,2% сэйвов при коэффициенте надежности 2,18.

Действующее соглашение голкипера со средней годовой зарплатой 3,35 млн долларов рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Филадельфия» выбрала 17-летнего Соколовского под 27-м номером драфта НХЛ. Рост защитника — 203 см, вес — 109 кг.