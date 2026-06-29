«Миннесота» пытается обменять Тренина. Форвард сделал 413 хитов в прошлой регулярке (The Athletic)

Отмечается, что клуб намерен расчистить платежную ведомость для большой сделки. Основным кандидатом на переход называют Дилана Ларкина из «Детройта».
В прошлом сезоне Тренин провел 82 игры в регулярке и набрал 23 (6+17) очка при полезности «плюс 13». 29-летний форвард сделал 413 силовых приемов — второй результат в истории лиги за время подсчета (с сезона-2005/06).
В плей-офф у него 0+2 за 9 игр при полезности «плюс 2».
Действующий контракт Тренина со средней годовой зарплатой 3,5 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2028-го. В соглашении предусмотрен запрет на обмен в 10 команд по выбору игрока.