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«Миннесота» пытается обменять Тренина. Форвард сделал 413 хитов в прошлой регулярке (The Athletic)

По информации The Athletic, «Миннесота» пытается обменять Якова Тренина.

Отмечается, что клуб намерен расчистить платежную ведомость для большой сделки. Основным кандидатом на переход называют Дилана Ларкина из «Детройта».

В прошлом сезоне Тренин провел 82 игры в регулярке и набрал 23 (6+17) очка при полезности «плюс 13». 29-летний форвард сделал 413 силовых приемов — второй результат в истории лиги за время подсчета (с сезона-2005/06).

В плей-офф у него 0+2 за 9 игр при полезности «плюс 2».

Действующий контракт Тренина со средней годовой зарплатой 3,5 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2028-го. В соглашении предусмотрен запрет на обмен в 10 команд по выбору игрока.