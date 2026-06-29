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«Сиэтл» предлагал Робертсону 125 млн долларов за 8 лет — 15,625 млн в год. Форвард «Далласа» отказался (Фрэнк Серавалли)

Инсайдер Фрэнк Серавалли поделился подробностями предложения, которое «Сиэтл» делал Джейсону Робертсону.

Источник: Спортс‘’

Ранее появилась информация, что 26-летний нападающий «Далласа» отклонил соглашение с «Кракен» на 15 млн долларов в год.

«На самом деле ему предлагали немного большую сумму. Соглашение было на 8 лет и 125 млн долларов, то есть 15,625 млн за сезон», — сказал Серавалли в эфире Big Show.

Робертсон станет ограниченно свободным агентом 1 июля. В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) баллов в 6 играх.

«Сент-Луис» предлагал «Далласу» драфт-пики 1-го раунда за Робертсона, но форвард не хочет в «Блюз» (Джефф Марек).