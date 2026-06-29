Плющев о Хаукеланне: «Делаем идолов из средних легионеров. Своих вообще можем готовить? Или женщины уже не рожают маленьких богатырей? Столько академий, а выхлопа нет»

Поэтому разговор должен вестись о том: а вы, специалисты, вы что-то можете подготовить? У нас столько академий! У нас академия на академии! А где эти выхлопы? Деньги причем вкладываются, безусловно, очень немалые. У нас академии и в Омске, по-моему, их три. И в Казани, и в Омске, и в Томске, и бог знает где, и в Питере. А где выхлоп у нас? Ну хотя бы двух дайте звездочек из этих всех академий. Где они, ребята? Вы что, работаете впустую, что ли?