«Баффало» продлит контракт с Маленстином на 6 лет и около 3 млн долларов за сезон (Эллиотт Фридман)

«Предполагаю, что все будет окончательно оформлено завтра. Договор будет на 6 лет и около 3 млн долларов за сезон», — сказал Фридман.
Маленстин провел в «Сэйбрс» два последних сезона. В минувшей регулярке на его счету 14 (7+7) очков за 81 игру при 11:14 в среднем на льду. В плей-офф — 1+2 за 13 игр.
В прошлом сезоне он был лидером команды по силовым приемам (281), а также занимал третье место среди нападающих по игровому времени в меньшинстве.
«Баффало» выбрал Илью Морозова под 20-м номером на драфте НХЛ. Центр из России играет в США с 14 лет, прошлый сезон провел в NCAA.