41-летний Перри и Бьоркстранд станут свободными агентами, сообщил генменеджер «Тампы»

41-летний Перри перешел из «Лос-Анджелеса» по ходу минувшего сезона. В регулярке он набрал 37 (17+20) очков за 72 игры, в плей-офф — 0+0 в 7 матчах при 9:04 в среднем на льду.
У 31-летнего Бьоркстранда в прошлом сезоне 80 игр и 32 (12+20) очка в чемпионате, а также 0 очков за 4 матча в плей-офф. Он получал 5,4 млн долларов в год.
Брисбуа добавил, что клуб ведет переговоры о продлении соглашения с 26-летним защитником Декланом Карлайлом, который провел 43 игры и набрал 3 (1+2) очка в регулярном чемпионате.
41-летний Перри готов продолжить карьеру в случае подходящего варианта с командой. Форвард провел 21 сезон в НХЛ.