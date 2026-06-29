Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

41-летний Перри и Бьоркстранд станут свободными агентами, сообщил генменеджер «Тампы»

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа сообщил, что с большой долей вероятности Кори Перри и Оливер Бьоркстранд выйдут на рынок свободных агентов.

Источник: Спортс‘’

41-летний Перри перешел из «Лос-Анджелеса» по ходу минувшего сезона. В регулярке он набрал 37 (17+20) очков за 72 игры, в плей-офф — 0+0 в 7 матчах при 9:04 в среднем на льду.

У 31-летнего Бьоркстранда в прошлом сезоне 80 игр и 32 (12+20) очка в чемпионате, а также 0 очков за 4 матча в плей-офф. Он получал 5,4 млн долларов в год.

Брисбуа добавил, что клуб ведет переговоры о продлении соглашения с 26-летним защитником Декланом Карлайлом, который провел 43 игры и набрал 3 (1+2) очка в регулярном чемпионате.

41-летний Перри готов продолжить карьеру в случае подходящего варианта с командой. Форвард провел 21 сезон в НХЛ.