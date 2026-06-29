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Генменеджер «Вашингтона» о Таке и Кайру: «Удачно сложилось — у нас были активы для обмена и место под потолком. Пока Ови обдумывает решение, нам удалось кое-что предпринять»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик прокомментировал приобретение форвардов Алекса Така и Джордана Кайру.

"Этим летом у нас сложилось удачное сочетание: были активы для обмена и много места под потолком зарплат. Это дало нам возможность предпринять некоторые шаги, пока Ови обдумывает свое решение.

У нас также будут списки кандидатов на усиление 1 июля. Они будут из разных ценовых сегментов, чтобы мы могли посмотреть, что соответствует нашим возможностям", — сказал Патрик.

Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Ожидаю, что мы переговорим в ближайшее время. Понимаем, на какой контракт он будет рассчитывать, если решит вернуться».

Фетисов об Овечкине: «Ему надо забить 11 голов и обогнать Гретцки. Иначе он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Сделать это он должен в “Вашингтоне” — по-другому никак».