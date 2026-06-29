15-й номер драфта Клепов о следующем сезоне: «Буду учиться спортивному менеджменту в университете Мичигана. Пока вряд ли я попаду в НХЛ»

— Пока вряд ли я попаду в НХЛ. Если только хорошо проведу год в Мичигане, то в конце сезона меня могут пригласить в «Анахайм», чтобы получить там опыт. Но пока думаю, что рановато заглядывать в будущее. Надо сфокусироваться на сегодняшнем дне.