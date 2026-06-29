Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

15-й номер драфта Клепов о следующем сезоне: «Буду учиться спортивному менеджменту в университете Мичигана. Пока вряд ли я попаду в НХЛ»

Нападающий Никита Клепов рассказал о планах на следующий сезон.

«Анахайм» выбрал его под 15-м номером на драфте НХЛ-2026. Клепов родился в штате Флорида и выступал за сборную США U18 на Кубке Глинки/Гретцки. При этом большую часть жизни он провел в России.

— Вы провели прорывной сезон-2025/26 в составе «Сагино», став лучшим бомбардиром хоккейной лиги Онтарио. И еще вас признали лучшим новичком.

— Самое важное — тут сказалось доверие тренеров. Они давали играть. И с партнерами мне повезло в этом году. Егор Барабанов и Дима Жилкин — отличные ребята и на льду, и вне площадки. Мы понимали друг друга с полуслова. Это был главный залог успеха, что тренеры доверяли и партнеры помогали.

— Где вы проведете следующий сезон?

— В университете Мичигана. Буду там учиться по направлению «Спортивный менеджмент» с уклоном в бизнес. При этом играть в хоккей. Там здорово развивают спортсменов.

— А если вы осенью здорово покажете себя в лагере «Анахайма»?

— Пока вряд ли я попаду в НХЛ. Если только хорошо проведу год в Мичигане, то в конце сезона меня могут пригласить в «Анахайм», чтобы получить там опыт. Но пока думаю, что рановато заглядывать в будущее. Надо сфокусироваться на сегодняшнем дне.

При этом понимаю, что неплохо иметь образование. Тем более если это можно совмещать с хоккеем, — сказал Клепов.

Никита Клепов: «Хочу играть за сборную России, показать себя в стране, в которой живу, где меня научили играть в хоккей. Сейчас меня вызывали в команду США, но я пока взял паузу».