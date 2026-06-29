«Каролина» не хочет выкупать Котканиеми и пытается его обменять. Финн с зарплатой 4,82 млн долларов в год не играл в плей-офф по решению тренера

В прошлом сезоне он сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 9 (2+7) очков. Весь плей-офф форвард провел в запасе по решению главного тренера Рода Бринд’Амора.
Действующий контракт Котканиеми со средней годовой зарплатой 4,82 млн долларов рассчитан до 2030 года.
"Учитывая рост потолка, 4,8 млн долларов за третьего центра — новая норма. Йеспери представляет ценность на рынке, учитывая, что доступных центров очень мало.
«Харрикейнс» готовы ждать, вариант с выкупом контракта не предусмотрен", — сказал Серавалли.
«Каролина» выменяла у «Анахайма» права на Карлсона за защитника Мастерса и выбор в 6-м раунде драфта.