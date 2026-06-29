Плющев об «Автомобилисте»: «Необходима идеология формирования состава, а не банальная скупка игроков. Клуб так и не выстроил сильную школу и фарм»

— Уральский хоккей всегда славился своими воспитанниками. Однако в Екатеринбурге уже долгое время делают ставку исключительно на приглашенных со стороны хоккеистов. При этом никто не задается вопросом: почему за столько лет клуб так и не выстроил собственную вертикаль — сильную школу и фарм-клуб?