Плющев об «Автомобилисте»: «Необходима идеология формирования состава, а не банальная скупка игроков. Клуб так и не выстроил сильную школу и фарм»

— У «Автомобилиста» давно закрепилась репутация команды, куда едут заработать, но больших задач клуб не решает. Нет ли у вас ощущения, что игроки отправляются туда исключительно за деньгами? Или Кудашов сможет переломить эту тенденцию?
— Уральский хоккей всегда славился своими воспитанниками. Однако в Екатеринбурге уже долгое время делают ставку исключительно на приглашенных со стороны хоккеистов. При этом никто не задается вопросом: почему за столько лет клуб так и не выстроил собственную вертикаль — сильную школу и фарм-клуб?
Кудашову в новом сезоне обязательно потребуется результат. Но здесь нужно действовать очень тонко: это «Автомобилист», и когда руководство делает ставку на одного условного лидера с заоблачным контрактом, у остальных игроков неизбежно возникают вопросы. Эту внутреннюю психологию всегда необходимо учитывать.
Можно пожелать Алексею удачи в новом сезоне, но повторюсь: клубу необходима четкая идеология формирования состава, а не банальная скупка игроков за большие деньги, — сказал Плющев.
Плющев о Хаукеланне: «Делаем идолов из средних легионеров. Своих вообще можем готовить? Или женщины уже не рожают маленьких богатырей? Столько академий, а выхлопа нет».