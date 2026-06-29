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«Баффало» рассчитывает, что Полтапов перейдет к ним в 2027 году. У 23-летнего форварда закончится контракт с ЦСКА

Помощник генерального менеджера «Баффало» Джерри Фортон заявил, что Прохор Полтапов может присоединиться к «Сэйбрс» в следующем году.

Действующее соглашение 23-летнего нападающего с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2027-го. «Баффало» выбрал Полтапова во втором раунде драфта-2021 под 33-м номером.

"Мы считаем, что он практически сразу будет готов играть, как только перейдет к нам. Думаю, это произойдет в следующем году.

У него есть необходимые качества для второго-третьего звена, что довольно уникально для нашего клуба.

Его имя не так часто упоминается, но я считаю, что он может прийти и оказать немедленно влияние на команду", — сказал Фортон.

В прошлом сезоне Полтапов провел 68 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков при 14:19 в среднем на льду. В плей-офф у него 2+4 за 10 игр.

Полтапов о «Баффало»: «Они понимают, что у меня контракт с ЦСКА. У меня есть свои обязательства, я хочу играть здесь, в сторону НХЛ пока не смотрю».