«Баффало» рассчитывает, что Полтапов перейдет к ним в 2027 году. У 23-летнего форварда закончится контракт с ЦСКА

Действующее соглашение 23-летнего нападающего с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2027-го. «Баффало» выбрал Полтапова во втором раунде драфта-2021 под 33-м номером.
"Мы считаем, что он практически сразу будет готов играть, как только перейдет к нам. Думаю, это произойдет в следующем году.
У него есть необходимые качества для второго-третьего звена, что довольно уникально для нашего клуба.
Его имя не так часто упоминается, но я считаю, что он может прийти и оказать немедленно влияние на команду", — сказал Фортон.
В прошлом сезоне Полтапов провел 68 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков при 14:19 в среднем на льду. В плей-офф у него 2+4 за 10 игр.
Полтапов о «Баффало»: «Они понимают, что у меня контракт с ЦСКА. У меня есть свои обязательства, я хочу играть здесь, в сторону НХЛ пока не смотрю».