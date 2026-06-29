Привалов — 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии The Hockey News. 17-летний форвард ЦСКА забил 30 голов за 51 игру в регулярке МХЛ

Четвертое место в нем занял 17-летний форвард ЦСКА Назар Привалов. В прошлом сезоне он выступал за «Красную Армию» в Olimpbet МХЛ. В регулярном чемпионате у него 49 (30+19) очков за 51 игру, в плей-офф — 0+1 в 6 матчах.