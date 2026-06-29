Привалов — 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии The Hockey News. 17-летний форвард ЦСКА забил 30 голов за 51 игру в регулярке МХЛ

Четвертое место в нем занял 17-летний форвард ЦСКА Назар Привалов. В прошлом сезоне он выступал за «Красную Армию» в Olimpbet МХЛ. В регулярном чемпионате у него 49 (30+19) очков за 51 игру, в плей-офф — 0+1 в 6 матчах.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Лэндон Дюпон, защитник «Эверетт» (OHL);
2. Алексис Джозеф, центрфорвард, «Сент-Джон» (QMJHL);
3. Назар Привалов, левый вингер, «Красная Армия» (МХЛ);
4. Милан Сундстрем, центрфорвард, «МОДО» (чемпионат Швеции);
5. Картер Мейер, центрфорвард, U.S. NTDP (USHL);
6. Макс Кальче, центрфорвард, «Мангейм» (чемпионат Германии);
7. Джона Нойеншвандер, центрфорвард, «Биль» (чемпионат Швейцарии);
8. Лука Сантала, центрфорвард, «Эспоо» (чемпионат Финляндии);
9. Брок Криппс, защитник, «Принс Альберт», (WHL).
10. Джексон Якобсон, центрфорвард, «Брэндон» (WHL).