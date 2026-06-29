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Привалов — 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии The Hockey News. 17-летний форвард ЦСКА забил 30 голов за 51 игру в регулярке МХЛ

The Hockey News опубликовал рейтинг драфта НХЛ-2027.

Четвертое место в нем занял 17-летний форвард ЦСКА Назар Привалов. В прошлом сезоне он выступал за «Красную Армию» в Olimpbet МХЛ. В регулярном чемпионате у него 49 (30+19) очков за 51 игру, в плей-офф — 0+1 в 6 матчах.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лэндон Дюпон, защитник «Эверетт» (OHL);

2. Алексис Джозеф, центрфорвард, «Сент-Джон» (QMJHL);

3. Назар Привалов, левый вингер, «Красная Армия» (МХЛ);

4. Милан Сундстрем, центрфорвард, «МОДО» (чемпионат Швеции);

5. Картер Мейер, центрфорвард, U.S. NTDP (USHL);

6. Макс Кальче, центрфорвард, «Мангейм» (чемпионат Германии);

7. Джона Нойеншвандер, центрфорвард, «Биль» (чемпионат Швейцарии);

8. Лука Сантала, центрфорвард, «Эспоо» (чемпионат Финляндии);

9. Брок Криппс, защитник, «Принс Альберт», (WHL).

10. Джексон Якобсон, центрфорвард, «Брэндон» (WHL).