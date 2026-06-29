Плющев о подготовке игроков высокого уровня: «Должна быть система. Посчитайте, сколько у нас академий! Хоть одного человека за сезон вы можете давать из них?»

— Ну и что дальше? Один уехал, и мы все этим гордимся. Так мы гордимся уже Овечкиными, Малкиными, которые вообще 15 лет тому назад уехали. Вы готовьте хоть кого-нибудь! И Кучеров, который тоже уже скоро на сходе будет. А что другое?