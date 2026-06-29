Плющев о подготовке игроков высокого уровня: «Должна быть система. Посчитайте, сколько у нас академий! Хоть одного человека за сезон вы можете давать из них?»

— Игроки с высоким уровнем уезжают за океан. Если вратарскую линию брать, все лучшие вратари там: Шестеркин, Бобровский, Василевский, Сорокин…
— Да они уехали 10 лет тому назад, может быть, чуть меньше, кто-то 8 лет назад, кто-то 5.
Что вы все время говорите «они уезжают»? А почему вы не готовите других, мне совершенно непонятно.
— Казань подготовила Ахтямова, он уехал, выиграл в АХЛ, и останется в системе «Торонто». Уехал 2 года назад.
— Ну и что дальше? Один уехал, и мы все этим гордимся. Так мы гордимся уже Овечкиными, Малкиными, которые вообще 15 лет тому назад уехали. Вы готовьте хоть кого-нибудь! И Кучеров, который тоже уже скоро на сходе будет. А что другое?
Ну вот яркий один игрок — Демидов, да, хороший парень. Один за последние 10 лет, на которого можно смотреть и на которого можно надеяться, что он может что-то дать. И то ведь он не классический воспитанник СКА, а пришедший, выкупленный.
Здесь должна быть система. Я удивляюсь, вы посчитайте, сколько у нас академий! Ну хоть одного человека за сезон вы можете давать из этих десяти академий? Хотя, правда, говорят, что девять беременных женщин — это не значит, что они завтра родят, но девять академий должны хотя бы кого-то рожать, — сказал Плющев.
Плющев о Хаукеланне: «Делаем идолов из средних легионеров. Своих вообще можем готовить? Или женщины уже не рожают маленьких богатырей? Столько академий, а выхлопа нет».