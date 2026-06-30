Евгений Кузнецов: «Мбаппе мне не нравится. Роналду и Месси не ведут себя как он. Его задача — забить три гола, и если команда проиграет 3:4, он все равно будет улыбаться»

— Назови топ-5 претендентов на «Золотой мяч».
— Мое личное мнение, я бы Хвиче отдал, мне нравится.
— Мбаппе?
— Мне не нравится Мбаппе, не мой стиль. Мне кажется, надо сначала выиграть, как Роналду и Месси. И то, мне кажется, они себя не ведут так, как он. Мне нравятся скромные футболисты, которые делятся мячом или хоккеисты, которые делятся шайбой. Которые играют.
У Мбаппе, мне кажется, задача — забить три гола. Если команда проиграет 3:4, мне кажется, он все равно будет улыбаться и говорить, что забил три мяча, — сказал Кузнецов.