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Евгений Кузнецов: «Мбаппе мне не нравится. Роналду и Месси не ведут себя как он. Его задача — забить три гола, и если команда проиграет 3:4, он все равно будет улыбаться»

Бывший нападающий «Вашингтона», СКА и сборной России Евгений Кузнецов в шоу FONtour рассказал, почему ему не нравится стиль игры и поведение форварда «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Источник: Спортс‘’

— Назови топ-5 претендентов на «Золотой мяч».

— Мое личное мнение, я бы Хвиче отдал, мне нравится.

— Мне не нравится Мбаппе, не мой стиль. Мне кажется, надо сначала выиграть, как Роналду и Месси. И то, мне кажется, они себя не ведут так, как он. Мне нравятся скромные футболисты, которые делятся мячом или хоккеисты, которые делятся шайбой. Которые играют.

У Мбаппе, мне кажется, задача — забить три гола. Если команда проиграет 3:4, мне кажется, он все равно будет улыбаться и говорить, что забил три мяча, — сказал Кузнецов.