Евгений Кузнецов: «Мбаппе мне не нравится. Роналду и Месси не ведут себя как он. Его задача — забить три гола, и если команда проиграет 3:4, он все равно будет улыбаться»

— Мне не нравится Мбаппе, не мой стиль. Мне кажется, надо сначала выиграть, как Роналду и Месси. И то, мне кажется, они себя не ведут так, как он. Мне нравятся скромные футболисты, которые делятся мячом или хоккеисты, которые делятся шайбой. Которые играют.