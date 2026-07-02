Александр Овечкин: «Если бы я не заиграл в хоккей на таком высоком уровне, думаю, стал бы спортивным журналистом или тренером»

2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста.
"Если бы я не заиграл на таком высоком уровне в хоккей, то, думаю, что стал бы, скорее всего, спортивным журналистом или, может быть, тренером.
Кого-то может удивить то, что я всерьез думал о спортивной журналистике. Но почему нет? Если бы у меня не получилось стать хоккеистом или даже проявить себя в каком-то другом виде спорта, то я все равно бы связал свою жизнь, так или иначе, со спортом. Как вы знаете, у меня спортивная семья.
Моя мама Татьяна Николаевна Овечкина — двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу. Она официально во всем мире признана лучшей разыгрывающей ХХ века. Отец играл в футбол, а позже был тренером.
И я бы хотел, чтобы моя жизнь в любом случае была связана со спортивной сферой«, — приводят слова Овечкина “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу “Матча года”.