Ротенберг об отце Овечкина: «Мир увидел Александра великим хоккеистом, лидером и патриотом благодаря ему. Светлая память и искренняя благодарность»

В какой-то момент он посвятил себя главному делу своей жизни — воспитанию сына-хоккеиста. Вложил в Александра не только огромное количество времени и сил, но и самые важные ценности: трудолюбие, любовь к игре, уважение к команде, понимание того, что общий успех всегда выше личных амбиций.