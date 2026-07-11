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Ротенберг об отце Овечкина: «Мир увидел Александра великим хоккеистом, лидером и патриотом благодаря ему. Светлая память и искренняя благодарность»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением об отце Александра Овечкина. Михаил Овечкин умер в феврале 2023 года, ему был 71 год.

Источник: Спортс‘’

«Принял участие в открытии хоккейного турнира среди любительских команд, посвященного памяти Михаила Викторовича Овечкина, на арене “Красная Машина Старт” в Красногорске.

Для меня это особенное событие. Мы были знакомы, хорошо общались, и я всегда с большим уважением относился к Михаилу Викторовичу. Это был очень добрый, мудрый, сильный человек, по-настоящему преданный семье и спорту.

Михаил Викторович сам был спортсменом, играл в футбол, работал в системе «Динамо» и прекрасно понимал, что такое большой спорт, труд, дисциплина и как достигаются вершины.

В какой-то момент он посвятил себя главному делу своей жизни — воспитанию сына-хоккеиста. Вложил в Александра не только огромное количество времени и сил, но и самые важные ценности: трудолюбие, любовь к игре, уважение к команде, понимание того, что общий успех всегда выше личных амбиций.

Во многом благодаря Михаилу Викторовичу мир увидел Александра Овечкина таким, каким мы его знаем сегодня, — великим хоккеистом XXI века, выдающимся снайпером, лидером и патриотом. Но за этим стоял огромный ежедневный труд семьи, вера отца, его внимание, поддержка и полная самоотдача.

Михаил Викторович сделал очень многое для того, чтобы раскрыть талант сына: был рядом на тренировках и играх, помогал, поддерживал, направлял, но при этом не давил и не мешал, а давал возможность идти своим путем.

Поэтому очень ценно, что память о Михаиле Викторовиче живет не только в воспоминаниях близких, но и в таких турнирах, через хоккей — дело, которому он отдал столько любви, сил и души.

Светлая память Михаилу Викторовичу Овечкину. И искренняя благодарность за тот путь, который он помог пройти Александру, навсегда став частью истории мирового хоккея", — написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81.

«Овечкин, Роналду и Месси скоро закончат — это больно осознавать. Я рос на их поколении». Ожиганов о спортсменах.

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