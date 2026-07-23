Актер Деревянко об Овечкине в сериале «Беспринципные»: «Было классно сняться вместе с Александром. Это было офигенно!»

Овечкин и Деревянко ранее вместе снялись в одном из эпизодов сериала «Беспринципные».
— Было классно сняться вместе с Александром Овечкиным. Это было офигенно!
— Может ли Александр сниматься дальше в кино?
— Не знаю, все зависит от него, — сказал болельщик московского «Динамо» Деревянко.
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