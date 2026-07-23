Вайсфельд о желании Овечкина завершить карьеру в «Динамо»: «Он может делать все, что хочет. Ни один человек не может давать ему советы насчет того, где и когда ему заканчивать»

40-летний нападающий сказал об этом в одном из недавних интервью. Ранее он продлил контракт с «Вашингтоном» на год.
«Я считаю, что Овечкин может делать все, что он хочет. Раз он считает, что ему лучше закончить карьеру в московском “Динамо”, значит, это правильно.
Ни один человек не может давать ему советы насчет того, где и когда ему заканчивать карьеру. Это его личное решение", — сказал Вайсфельд.
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