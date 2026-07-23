Павел Сучков о Шеппарде: «На бумаге получается, что в КХЛ приезжает вратарь очень неплохого уровня. Но у него всего 6 игр в НХЛ за 4 сезона. Он долго варился в системе “Вашингтона”, но&nb

Но у него всего-навсего в карьере шесть игр в НХЛ за четыре сезона. Шеппард очень долго варился в системе «Вашингтона», но при этом не был задрафтованным. Ему сейчас уже 30 лет — возраст, когда уже действительно нужно выходить на какой-то уровень, но на этот уровень он не вышел, то есть он не стал там своим Басси для «Вашингтона».