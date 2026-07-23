Павел Сучков о Шеппарде: «На бумаге получается, что в КХЛ приезжает вратарь очень неплохого уровня. Но у него всего 6 игр в НХЛ за 4 сезона. Он долго варился в системе “Вашингтона”, но&nb

"На бумаге получается, что к нам в лигу приезжает вратарь очень даже неплохого уровня, потому что двукратный обладатель Колдера, MVP плей-офф, лучший вратарь сезона АХЛ.
Но у него всего-навсего в карьере шесть игр в НХЛ за четыре сезона. Шеппард очень долго варился в системе «Вашингтона», но при этом не был задрафтованным. Ему сейчас уже 30 лет — возраст, когда уже действительно нужно выходить на какой-то уровень, но на этот уровень он не вышел, то есть он не стал там своим Басси для «Вашингтона».
Последний сезон провел в фарм-клубах «Оттавы» и «Монреаля». Но если в «Оттаве» еще были шансы зацепиться за основу, он, в принципе, один матч и сыграл в НХЛ в прошлой регулярке, то в «Монреале» таких шансов просто не было. И решил, наверное, что-то поменять, поскольку и статистика просела уже в АХЛ по сравнению с лучшими его годами выступления, когда как раз-таки кубки брались.
На бумаге, опять-таки, он был сильнее Зака Фукале, который чуть раньше приехал в КХЛ и стал звездой. Так что у Шеппарда тоже вполне может получиться, но вопрос, опять-таки, стоит в адаптации, понимании того, в какой хоккей будет играть команда, как там в Казахстане в целом дела пойдут, и все прочее. Очень много переменных.
И в том числе и «Барыс», кстати, в прошлом году обжегся, они изначально подписывали Оливье Родрига, который по медицинским показаниям вообще не смог выступать в КХЛ. Поэтому пришлось искать экстренно Адама Шила. А в этом сезоне я, если честно, даже не ждал, что они будут кого-то активно искать на рынке, поскольку Никита Бояркин уже от травмы восстановился и, по идее, должен быть готов. Думаю, он будет как-то делить с Шеппардом игровое время, а Шутов будет третьим. Посмотрим, но пока вижу так.
Поможет ли это «Барысу» выйти в плей-офф? Да там, наверное, другие вопросы нужно решать в первую очередь, а не вратарский. Понятно, что от вратаря в такой команде, как «Барыс», будет зависеть многое, но далеко-далеко не все. Должны и полевые игроки серьезно помогать", — сказал Сучков.