Контракт Хатсона — лучший в НХЛ по версии The Athletic, Сэндерсона — 2-й, Хэйгла — 3-й, Блэйка — 4-й, Зайдера — 5-й, Томпсона — 6-й

Соглашения оценивались с точки зрения пользы, которую игрок может принести в течение срока действия контракта.
Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в долгосрочный список травмированных.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Лэйн Хатсон («Монреаль», контракт с зарплатой 8,9 млн долларов в год до конца сезона-2033/34);
2. Джейк Сэндерсон («Оттава», 8,1 млн долларов в год до конца сезона-2031/32);
3. Брэндон Хэйгл («Тампа», 6,5 млн долларов в год до конца сезона-2031/32);
4. Джексон Блэйк («Каролина», 5,1 млн долларов в год до конца сезона-2033/34);
5. Мориц Зайдер («Детройт», 8,6 млн долларов в год до конца сезона-2030/31);
6. Логан Томпсон («Вашингтон», 5,9 млн долларов в год до конца сезона-2030/31);
7. Сет Джарвис («Каролина», 7,4 млн долларов в год до конца сезона-2031/32);
8. Дастин Вульф («Калгари», 7,5 млн долларов в год до конца сезона-2032/33);
9. Расмус Далин («Баффало», 11 млн долларов в год до конца сезона-2031/32);
10. Джек Хьюз («Нью-Джерси», 8 млн долларов в год до конца сезона-2029/30).
Контракт Карлссона с кэпхитом 18 млн долларов — 4-й в рейтинге худших в НХЛ по версии The Athletic, Юбердо — 1-й, Стивенсона — 2-й.