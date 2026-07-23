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Контракт Хатсона — лучший в НХЛ по версии The Athletic, Сэндерсона — 2-й, Хэйгла — 3-й, Блэйка — 4-й, Зайдера — 5-й, Томпсона — 6-й

The Athletic составил топ-10 лучших контрактов в НХЛ в 2026 году.

Источник: Спортс‘’

Соглашения оценивались с точки зрения пользы, которую игрок может принести в течение срока действия контракта.

Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в долгосрочный список травмированных.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Лэйн Хатсон («Монреаль», контракт с зарплатой 8,9 млн долларов в год до конца сезона-2033/34);

2. Джейк Сэндерсон («Оттава», 8,1 млн долларов в год до конца сезона-2031/32);

3. Брэндон Хэйгл («Тампа», 6,5 млн долларов в год до конца сезона-2031/32);

4. Джексон Блэйк («Каролина», 5,1 млн долларов в год до конца сезона-2033/34);

5. Мориц Зайдер («Детройт», 8,6 млн долларов в год до конца сезона-2030/31);

6. Логан Томпсон («Вашингтон», 5,9 млн долларов в год до конца сезона-2030/31);

7. Сет Джарвис («Каролина», 7,4 млн долларов в год до конца сезона-2031/32);

8. Дастин Вульф («Калгари», 7,5 млн долларов в год до конца сезона-2032/33);

9. Расмус Далин («Баффало», 11 млн долларов в год до конца сезона-2031/32);

10. Джек Хьюз («Нью-Джерси», 8 млн долларов в год до конца сезона-2029/30).

Контракт Карлссона с кэпхитом 18 млн долларов — 4-й в рейтинге худших в НХЛ по версии The Athletic, Юбердо — 1-й, Стивенсона — 2-й.