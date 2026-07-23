Илья Любушкин: «Люди в Техасе более суровые и справедливые. Их менталитет один из самых близких по духу для русского человека»

— Уйдя в 2022 году из «Аризоны», вы за два года пять раз меняли клубы и говорили в одном из интервью, что хотите стабильности. «Даллас» вам вроде бы ее дал, но теперь опять случилась смена места работы. Нет опасений, что снова начнутся регулярные переходы?