Илья Любушкин: «Люди в Техасе более суровые и справедливые. Их менталитет один из самых близких по духу для русского человека»

Россиянин ранее играл за «Даллас».
— Как вам жилось в Техасе в прошедшие два года?
— Отличный штат, отличный город Даллас. Я играл в хорошей команде, в хорошей организации. К сожалению, у нас такой бизнес, что иногда не все складывается, как мы хотим. Но я благодарен клубу «Даллас» и его генеральному менеджеру, которые относились ко мне с большим уважением.
И семье очень нравилось в городе. Тем не менее у хоккеистов бывают периоды, когда нужна смена обстановки, чтобы дальше развиваться.
— Уйдя в 2022 году из «Аризоны», вы за два года пять раз меняли клубы и говорили в одном из интервью, что хотите стабильности. «Даллас» вам вроде бы ее дал, но теперь опять случилась смена места работы. Нет опасений, что снова начнутся регулярные переходы?
— Конечно, хотелось бы подольше поиграть в одной команде. Но у каждого свой путь. Глупо рассуждать, как могло быть. Надо отталкиваться от того, что есть в реальности. Ценю то, что сейчас оказался в «Нэшвилле», и постараюсь максимально помочь своей новой команде.
— Жизнь в Далласе сильно отличается от жизни в других городах США и Канады?
— Да, город интересный. Как мне кажется, люди в Техасе более суровые и справедливые. Их менталитет один из самых близких по духу для русского человека, — сказал Любушкин.