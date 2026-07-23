Гавриков о переходе Дорофеева в «Рейнджерс»: «Павел должен нам помочь. Он уже доказал, что умеет забрасывать шайбы. Отлично, что он будет в команде»

1 июля Дорофеев подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет.
— Из «Вегаса» к вам перешел наш Павел Дорофеев, который два сезона подряд становился там лучшим снайпером команды. Успели с ним пообщаться?
— Отлично, что он будет в команде, Павел должен нам помочь. Он уже доказал, что умеет забрасывать шайбы.
Уже пообщались с ним немного по телефону. Спрашивал про команду, где лучше жить. Бытовые такие вопросы. Встретимся с ним в тренировочном лагере ближе к сезону, поговорим поплотнее.
— Дорофеев, когда принимал решение о переходе в «Рейнджерс», говорил, мол, это же Нью-Йорк, клуб из «оригинальной шестерки», легендарная арена «Мэдисон Сквер Гарден». Вы как человек, который уже год в клубе, можете подтвердить, что все это действительно весомые аргументы?
— Там действительно всегда приятно играть. Классные болельщики. Даже несмотря на результаты, на трибунах был всегда аншлаг. Ну и Нью-Йорк, конечно, всех манит, что уж тут говорить, — сказал Гавриков.