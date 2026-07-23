Гавриков о переходе Дорофеева в «Рейнджерс»: «Павел должен нам помочь. Он уже доказал, что умеет забрасывать шайбы. Отлично, что он будет в команде»

— Дорофеев, когда принимал решение о переходе в «Рейнджерс», говорил, мол, это же Нью-Йорк, клуб из «оригинальной шестерки», легендарная арена «Мэдисон Сквер Гарден». Вы как человек, который уже год в клубе, можете подтвердить, что все это действительно весомые аргументы?