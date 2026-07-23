Владислав Юсупов: «Я патриот “Трактора”, с трех лет у меня майка с эмблемой на груди. Хочу играть здесь всю карьеру. Цели — стать легендой клуба и выиграть Кубок Гагарина»

— Какие цели вы ставите перед собой на карьеру?
— Хочу в «Тракторе» играть всю свою карьеру. Хотя некоторые клубы спрашивали, интересовались насчет меня. Но «Трактор», как я понимаю, хочет оставлять своих воспитанников, и я не собираюсь никуда уходить.
Цели глобальные — стать легендой «Трактора» и выиграть Кубок Гагарина.
— А если вдруг обменяют?
— Я сделаю все, чтобы не обменяли. Я люблю этот клуб, я патриот «Трактора». С трех лет у меня майка с эмблемой клуба на груди, а сейчас мне 21.
Может, будет какой-то прекрасный вариант обмена для «Трактора», это другой момент. Но если спокойно налаживать контакты и показывать результат, то это не произойдет. У меня точно не будет желания, чтобы меня обменяли.
В планах идеально будет поиграть в «Тракторе» лет до 37, а потом пойти работать в менеджмент клуба, — сказал Юсупов.