Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Владислав Юсупов: «Я патриот “Трактора”, с трех лет у меня майка с эмблемой на груди. Хочу играть здесь всю карьеру. Цели — стать легендой клуба и выиграть Кубок Гагарина»

Защитник «Трактора» Владислав Юсупов сообщил, что хочет стать легендой клуба и выиграть Кубок Гагарина.

Источник: Спортс‘’

— Какие цели вы ставите перед собой на карьеру?

— Хочу в «Тракторе» играть всю свою карьеру. Хотя некоторые клубы спрашивали, интересовались насчет меня. Но «Трактор», как я понимаю, хочет оставлять своих воспитанников, и я не собираюсь никуда уходить.

Цели глобальные — стать легендой «Трактора» и выиграть Кубок Гагарина.

— А если вдруг обменяют?

— Я сделаю все, чтобы не обменяли. Я люблю этот клуб, я патриот «Трактора». С трех лет у меня майка с эмблемой клуба на груди, а сейчас мне 21.

Может, будет какой-то прекрасный вариант обмена для «Трактора», это другой момент. Но если спокойно налаживать контакты и показывать результат, то это не произойдет. У меня точно не будет желания, чтобы меня обменяли.

В планах идеально будет поиграть в «Тракторе» лет до 37, а потом пойти работать в менеджмент клуба, — сказал Юсупов.