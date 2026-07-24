Генменеджер «Чикаго» о возвращении Кэйна: «16 сезонов Патрик ежедневно покорял город своим мастерством. Он бесчисленное количество раз доказывал, что знает, что нужно для победы»

Он бесчисленное количество раз доказывал, что знает, что нужно для победы на самом высоком уровне, и мы очень гордимся тем, что Патрик снова будет называть United Center домом и продолжит блистать в самых ярких огнях Чикаго", — сказал Дэвидсон.