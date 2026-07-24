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Генменеджер «Чикаго» о возвращении Кэйна: «16 сезонов Патрик ежедневно покорял город своим мастерством. Он бесчисленное количество раз доказывал, что знает, что нужно для победы»

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон высказался о подписании контракта с форвардом Патриком Кэйном.

Источник: Спортс‘’

37-летний нападающий вернулся в «Блэкхокс», подписав 2-летнее соглашение с зарплатой 8 млн долларов в год.

Кэйн уже играл за «Чикаго» с 2007 по 2023 год. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе клуба. Последние 3 сезона он провел в «Детройте».

«На протяжении 16 сезонов Патрик ежедневно покорял город Чикаго своим ослепительным мастерством, создавая одни из самых запоминающихся моментов в истории “Блэкхокс”, помогая нашей легендарной франшизе вернуться на вершину нашего спорта.

Он бесчисленное количество раз доказывал, что знает, что нужно для победы на самом высоком уровне, и мы очень гордимся тем, что Патрик снова будет называть United Center домом и продолжит блистать в самых ярких огнях Чикаго", — сказал Дэвидсон.