Генменеджер «Чикаго» о возвращении Кэйна: «16 сезонов Патрик ежедневно покорял город своим мастерством. Он бесчисленное количество раз доказывал, что знает, что нужно для победы»

37-летний нападающий вернулся в «Блэкхокс», подписав 2-летнее соглашение с зарплатой 8 млн долларов в год.
Кэйн уже играл за «Чикаго» с 2007 по 2023 год. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе клуба. Последние 3 сезона он провел в «Детройте».
«На протяжении 16 сезонов Патрик ежедневно покорял город Чикаго своим ослепительным мастерством, создавая одни из самых запоминающихся моментов в истории “Блэкхокс”, помогая нашей легендарной франшизе вернуться на вершину нашего спорта.
Он бесчисленное количество раз доказывал, что знает, что нужно для победы на самом высоком уровне, и мы очень гордимся тем, что Патрик снова будет называть United Center домом и продолжит блистать в самых ярких огнях Чикаго", — сказал Дэвидсон.